"El que nada debe, nada teme": Pancho Uresti cuenta cómo reaccionó a su intento secuestro

Ciudad de México.- Hace ya poco más de un año, que el mundo de la música regional mexicana se estremeció por completo, pues el famoso cantante, Pancho Uresti, sufrió un intento de secuestro cuando se dirigía una presentación en Chiapas.

En una reciente entrevista, Uresti destacó, que no cuenta con un servicio de seguridad privada desde aquel incidente, pues señaló no temer por su vida y aseguró no deber nada.

Yo siempre ando sin seguridad, yo creo que lo único que traigo, es a Dios aquí por un lado y no, yo creo que el que nada debe, nada teme. De hecho, ese día que me pasó eso en Chiapas, fui a cantar; mi compa Bebeto me decía, 'Compa regrésese' y yo le decía, 'No, pero ¿por qué? Yo no le debo nada a nadie y yo voy a cantar'", contó Pancho.

El cantante comentó, que al final de aquella presentación el presidente municipal y los fans le agradecieron, pues es consideraron que se cancelaría el evento, sin embargo, no fue así, por lo que aquel concierto fue uno de los mejores de este artista.

Con información de: Edén Dorantes