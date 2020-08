"Gracias por ser inspiración": Thalí García comparte un poco de su proceso para aceptarse

Ciudad de México.- La querida y bella actriz de televisión, Thalí García, jamás ha sentido pena por admitir o mostrarle a sus fans que sí se ha sometido a algunos tratamientos médicos para sentirse mejor con su persona.

A través de su Instagram oficial, Thalí subió historias con su nuevo corte de cabello y aunque no hizo mucho alarde al respecto, sus fans se dieron cuenta del radical cambio y le comentaron muchas palabras de apoyo.

Te podría interesar: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

A post shared by T H A L Iu0301 G A R C I A (@thaligarcia) on Aug 26, 2020 at 11:02am PDT

Cabe mencionar que la actriz sí publicó una foto de perfil, explicando un poco sobre cómo ha sido su lucha para mantenerse sana y brindó muchas palabras de apoyo para todas aquellas personas que luchan para poder bajar de peso.

Todavía me falta mucho, pero cada día estoy más cerca de la meta, me siento muy orgullosa de lo que he logrado en 2 meses, aún siendo hipotiroidea, con enfermedad de Hashimoto & después de dos embarazos, estoy recuperando mi cuerpo y llevándolo a la forma que más me gusta, tengo todo en mi contra para bajar de peso, los que se encuentran en mi situación; saben de lo hablo, pero con la dedicación y el equipo correcto puedo decir que lo estoy logrando, me veo y me siento mucho más atlética, me siento llena de energía y con ganas de más! ", comentó.