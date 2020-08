Ingrid Coronado se deja ver en pijama y expone su manera de dormir ¿maquillada?

View this post on Instagram

Cada mau00f1ana al despertar hago algunas cosas que me ayudan a estar mejor durante mi du00eda, como, agradecer por haber despertado un du00eda mu00e1s, hacer afirmaciones positivas, pedir protecciu00f3n y sobre todo, prepararme tanto fu00edsica como mentalmente para empezar mi du00eda mejor que el du00eda anterior.ud83dude4cud83cudffbu2063u2063 u2063u2063 u00bfTienes alguna rutina al despertar? Cuu00e9ntame en los comentarios... u263aufe0fu2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 u00a1Mil gracias por la pijama con mis iniciales a @georginalunaboutique la amu00e9!u2063u2063 ud83dude0d u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 #Agradecer #Despertar #Protecciu00f3n #Mau00f1ana #Du00eda #Feliz #Agradecida #Amor #Dormir #Pijama #Positiva