Joanna Vega-Biestro confiesa que pudo salir embarazada por un tratamiento in vitro

Ciudad de México.- La conductora, Joanna Vega-Biestro, por medio de una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, reveló que tuvo que recurrir a un tratamiento in vitro, con el fin de salir embarazado, pues a sus 40 años esto le resultaba complicado.

En su relato menciona que las primeras semanas fueron difíciles, pues tuvo algunos sangrados pero afortunadamente quedaron en sustos, por lo que tomó sus precauciones.

Podría interesarte: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

Con respecto al padre del bebé, ella señala que lleva 10 años casada, de los cuales nunca tuvieron un hijo, hasta ahora, pues tiene cuatro años viviendo juntos.

Le también: Adiós TV Azteca: Despiden a integrante de 'Ventaneando' por trabajar con Gustavo Adolfo Infante

Con respecto a los problemas que tenía, era endometriosis, sin embargo en clínica donde asiste la apoyaron para poder salir adelante de su problema.

Tengo endometriosis, así que me ayudaron en una clínica; fue un embarazo in vitro. No voy a decir mentiras: si me trataba me podía quedar sin un ovario, pues tengo el izquierdo muy lastimado, y si me lo trataba, me podían dejar sin óvulos, por eso nos fuimos al tratamiento”, indicó.