Kim Kardashian: Estos son los 3 alimentos que jamás comería por su fuerte sabor

Estados Unidos.- La empresaria Kim Kardashian siempre impacta a la audiencia con su forma de salir a la calle y hacer frente a paparazzi luciendo siempre fresca e increíble. A pesar de ser figura pública, la esposa de West tiene ciertos alimentos que no le agradan para nada.

La socialité no deja de ser humana, por lo que los alimentos que no consume no son por una dieta sumamente estricta, sino que simplemente no le gusta a su paladar, como el queso azul, la mostaza y el cilantro.

Por otro lado, algunas celebrities de la industria del entretenimiento están constantemente sumergidas a dietas estrictas, eliminando ciertos alimentos para seguir luciendo espectacular, como Gwyneth Paltrow que no consume cafeína, alcohol, ni mariscos ni carne roja.

Como bien se sabe, la comida existe para nutrirnos, y es uno de los placeres que nos hace sentir pequeñas explosiones de felicidad cada vez que probamos algo que nos encanta. Se deduce que Kim prefiere evitar los sabores amargos, y aunque se esté perdiendo de sabores y platillos deliciosos, nadie puedo ir en contra del gusto paliativo.

Fuente: Revista Vogue