María León celebra el Día del Actor al compartir llamativas fotografías de su trayectoria

Porque jugar con personas que admiras y quieres tanto es un privilegio enorme... Mi admiraciou0301n, respeto y carinu0303o a quienes nos hacen reiu0301r, llorar y sonu0303ar en un acto de absoluta generosidad. Me faltaron tantas fotos y tantas personas pero tuu0301 sabes que te quiero y te admiro...recibe un abrazo y mi eterno reconocimiento y amor. ud83dude4fud83cudffdud83eudd70u2764ufe0f #FelizDiu0301aDelActor ud83cudfad #HNMpL #GuerraDeIdolos #LaVozDeUnSuenu0303o #chicagoelmusical