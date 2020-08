Más despidos en Telemundo: Adamari López saldría de 'Un Nuevo Día' tras 8 años al aire

View this post on Instagram

Al parecer #adamarilu00f3pez seru00eda la siguiente que queda fuera de #unnuevodia ud83dudc47ud83dudc47 Como viste y como te hemos contado, desde mayo de este au00f1o, u2018Un Nuevo Du00edau2019 ha hecho muchos cambios, desde su talento, con el despido de Hu00e9ctor Sandarti, Erika Csiczer, Rashel Du00edaz y ahora Chef James Tahhan, hasta el rumbo de sus informaciones y del manejo del contenido. u00bfCu00f3mo seru00eda el cambio de u2018Un Nuevo Du00edau2019?, u00bfhacia du00f3nde van? u201cEstu00e1n buscando evolucionar hacia el lado de las noticia, pero no de la manera tradicional como su fuera un noticiero, sino de una manera mu00e1s coloquialu2026 Todo estos cambios se estu00e1n haciendo en base a un estudio de acuerdo a la preferencia del pu00fablico y lo que hoy estu00e1n demandandou201d, nos dijo una fuente que trabaja dentro de la cadena y que ha estado de cerca en toda la estrategia. Segu00fan nuestra fuente lo que se busca es un desarrollo mayor de la noticia con investigaciones incluidas, un crecimiento hacia algo diferente a lo que en este momento ofrecen las mau00f1anas de la televisiu00f3n, y para ello buscan talentos, tanto delante como detru00e1s de cu00e1mara que tengan que ver con este rumbo. u00bfQuu00e9 pasaru00e1 con Adamari Lu00f3pez? Sin bien es sin duda la mu00e1s popular y a nivel nacional la mu00e1s conocida y la de mayor trayectoria, podru00eda no ser parte de este nueva etapa, cambio o u2018evoluciu00f3nu2019, como le dicen los que estu00e1n dentro de la estrategia. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, ni por ninguna de las fuentes cercanas, ni a la producciu00f3n, ni la parte de los cambios, hay una fuerte versiu00f3n que habla de que la pru00f3xima salida de u2018Un Nuevo Du00edau2019 seru00eda la de Adamari Lu00f3pez. Sin embargo, no se desvincularu00eda de Telemundo con quien aun le quedaru00edan 3 au00f1os de contrato. u00bfHacia du00f3nde iru00eda?u2026 Posiblemente a lo que mu00e1s ama: su regreso a las telenovelas. u00bfFuncionaru00e1 en u2018Un Nuevo Du00edau2019 lo que no funcionu00f3 antes en este mismo show, y no funcionu00f3 en u2018Despierta Amu00e9ricau2019? u00bfPodru00e1n reconquistar al pu00fablico que hoy estu00e1 tan desilusionado y enojado con la salida de los talentos que tanto quieren y siguen?u2026 Eso solo el tiempo lo diru00e1. Vu00eda: #laopinion @mandyfridmann