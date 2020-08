Más polémica por Livia Brito: Político exhibe "delitos" de Céspedes y no descarta pleito legal

Ciudad de México.- La 'guerra' de declaraciones entre Francisco Céspedes y Juan del Rosal a raíz de la polémica situación de Livia Brito continúa, ya que el político asegura que no se quedará callado después de que el cantante arremetió en su contra por defender a la actriz.

Como es conocido, del Rosal aseguró que Brito sí le pidió que la ayudara en cuanto a la demanda que un fotógrafo interpuso en contra de ella por agredirlo y quitarle su equipo de trabajo. Después de esos comentarios, Céspedes salió en defensa de Livia, asegurando que el político miente porque deseaba una relación con ella.

Lee también: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el político se mostró visiblemente molesto por las declaraciones del cantautor y comentó:

No puedo creer lo que está pasando en este momento, que se vaya en contra mía por defender a una persona que cometió un delito… eso no lo voy a permitir… dijo que era un abusador y un acosador, primero que me lo demuestre, tengo 15 o 20 días de no saber nada de la señorita, entonces eso no es ser acosador".