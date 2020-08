"No le alcanza pal bótox": Destrozan a esposa de Edwin Luna en Instagram por "arrugada"

View this post on Instagram

Un du00eda mu00e1s de vida gracias a Dios. No somos la pareja o personas perfectas, estamos constantemente buscando una perfecciu00f3n que sabemos nos existe pero solo para dar siempre el mu00e1ximo de nosotros. Nos amamos como somos y simplemente con eso, somos felices #TEAMO @kimfloresgz #iloveyou #Work #time #film