¿No lo deja trabajar solo? Evaluna se vuelve la 'sombra' de Camilo y lo acompaña a todas partes: "Celosa"

Ya saliu00f3 Titanic. El nuevo video de @kanygarcia y @camilo que dirigu00ed yo. ud83dude2dud83dude2dno me la creo. Fue una de las experiencias mu00e1s bonitas de mi vida. Pude ser parte de esta canciu00f3n tan hermosa con estos dos que se pasan de talentosos pero tambiu00e9n vivu00ed uno de mis du00edas favoritos con @marlenesalome. Yo crecu00ed yendo a los sets de todos los videos que ella le hizo a @montaner. Me despertaba a las 4 de la mau00f1ana para escoger mi ropa u201ccu00f3moda pero con estilou201d, empacaba unas manzanas verdes que no me comeru00eda por comerme todas las papitas y galletas del catering. Metu00eda mis lentes de leer en la cartera para parecer mu00e1s interesante aunque no me servu00edan para ver de lejos, y le pedu00eda un walkie talkie si era un set muy grande. La escuchaba gritar u201cCu00c1MARAu201d y desde ese momento era como si yo dejaba de respirar hasta que ella gritaba u201cCORTAu201d. Cada decisiu00f3n que tomaba era la perfecta. Y yo queru00eda ser como ella. Quiero ser como ella. Este du00eda, grabando Titanic, me sentu00ed un poquito mu00e1s cerca de serlo. Ella me acompau00f1u00f3, despertu00e1ndose a las 4 de la mau00f1ana (seguramente antes) y contestu00f3 cada una de mis preguntas. Ella es la que sembru00f3 la semillita en mu00ed de querer ser directora y espero hacerla sentir orgullosa. Gracias por ser mi pompau00f1erita mima. Te amo. Vayan a ver el video!!ud83dudea2