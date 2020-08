Olga Tañón defiende a su hija con autismo de quienes la critican por vender jabón

Miami, Florida.- La cantante, Olga Tañón, supo que su hija Gabriella, tenía autismo desde una temprana edad, sin embargo, gracias a la ayuda de tratamientos la joven, ahora de 24 años, ha logrado salir adelante, tanto que hoy en día cuenta con su propio negocio.

Gabriella creó su propia línea de jabones relevantes y anti celulitis que vende a través de sus redes sociales.

A pesar de que la chica ha conseguido hacerse de un buen éxito, esto no la ha librado de las críticas y malos comentarios por diversos internautas le hacen a Olga por tener a su hija vendiendo estos productos.

No obstante, la famosa decidió no quedarse callada y optó por responderle a aquellos que hablan sin saber, asegurando que su hija hace esto por ella misma y no por otras razones como se cree, pues Olga confirmó seguir con su trabajo.

Quiero aclararles a mucha gente algo; porque me da la gana, porque yo soy así. Una de las maravillas que tiene esta que está aquí es que tiene los ovarios muy grandes para poder decir que soy una madraza, que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por sus hijos para que tengan una oportunidad de luchar en esta vida", dijo Olga Tañón.

Con información de: TV Notas