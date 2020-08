¿Se operó? Exintegrante de 'Enamorándos' sorprende al presumir tremendo cambio

Ciudad de México.- La conductora, Michelle Díaz, por medio de una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, informó que se realizó algunos arreglos en su sonrisa, luego de que bajara 13 kilos.

Y es que la participante de Enamorándonos se encuentra en la mejor faceta de su carrera, pues actualmente comparte micrófonos con Shanik Berman en su programa de radio.

Ahorita estoy como colaboradora con Shanik en su programa de radio y también le he dado duro al ejercicio, ya he podido bajar 13 kilos. También estoy escribiendo mi serie y preparándome para dar conferencias motivacionales”, informó.

Tras ese éxito, ella tomó la iniciativa de acudir con el famoso dentista Arturo Arciniega, quien ha trabajado con Danna Paola, Brianda Deyanara, Gomita, Lapizito, entre otros, por lo que ahora arregló la sonrisa de la presentadora.

Por un tema de imagen y porque he tenido muchos problemas con los dientes. Fui con cuatro dentistas diferentes y nadie me había dejado bien. Tener carillas no es complicado, lo difícil es que te hagan un buen trabajo; por fortuna, encontré a alguien especializado”, dijo.