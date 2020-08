Sergio Mayer da la cara y responde a acusaciones sobre evasión de impuestos

Ciudad de México.- El político mexicano, Sergio Mayer, aclaró los señalamientos que lo colocaban en una lista de la Procuraduría Fiscal de la Federación de Empresarios Investigado, esto por supuestas irregularidades en sus cuentas bancarias.

Asegurando que no tiene ninguna deuda con Hacienda, el político explicó:

Yo aquí estoy, siempre he dado la cara, yo me siento tranquilo porque siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales, siempre he sido un empresario y una persona física comprometida".

Asimismo, el exactor de Televisa se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades pertinentes de ser necesario.

Yo estoy esperando, a mí no me han notificado nada, simplemente fue una nota y hasta la fecha no sé absolutamente nada y si llegaran a requerir, por supuesto que estoy puesto para enseñar toda mi contabilidad".

Por otro lado, Mayer defendió a su esposa, Issabela Camil, quien en días pasados se dijo chocó la parte trasera de su camioneta en su intento de escapar de la prensa ante los cuestionamientos sobre Bárbara Mori.

Era obvio que se lo iban a preguntar, pero no pasa nada, por eso no fue el accidente. Contestó perfectamente todo, a todo mundo, con tiempo y forma y ya cuando se iba, la camioneta se le hizo más grande. No pasa nada", remató.

Fuente: Agencia México y Sale el Sol