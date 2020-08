Televisa en crisis: Fans 'destrozan' a productora de 'Hoy' por "eliminar" a integrante de 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

@diemontu es el eliminado de hoy y se despide con la satisfacciu00f3n de haberlo dado todo en la batalla, 42 duelos ganados, 43 perdidos, 49% de efectividad, 1100 puntos en 9 tiros de dado y siendo el quinto mejor guerrero Leu00f3n y el su00e9ptimo mejor de la competencia... u00a1Te extrau00f1aremos, guerrero! ud83dudcaaud83eudd81 #Guerreros2020 #GuerrerosChallenge #YoSoyLeu00f3n