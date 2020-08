Tras no ser llamada para 'Exatlón', esta participante se iría a 'Guerreros 2020' en Televisa

View this post on Instagram

- Oye u00bfy quu00e9 te dejo el exatlu00f3n? - Lo primero que se me viene a la mente es decir muchas cicatrices, (mis piernas estu00e1n de testigoud83dude05), un dedo sin uu00f1a, kilos de menos (de eso no me quejo), un bronceado disparejo que a la fecha no se va... y despuu00e9s digo: EXPERIENCIAS INCREu00cdBLES, tuve la oportunidad de conocer Repu00fablica Dominicana (que de hecho tengo que marcar en mi mapa de lugares que conozco) bucear, subirme a un globo, representar a Mu00c9XICO, competir contra y de la mano de increu00edbles atletas de talla olu00edmpica y lo que mu00e1s le voy a agradecer son la amistades que hice y la gente bonita que ahora me apoya aquu00ed en mis redes o sea USTEDES ud83eudd29, y si me dieran la oportunidad de volver, claro que regresaru00eda sin dudarla!!! ud83dudc99 Ya estamos en la recta final, u00a1QUE EMOCIu00d3N! ud83dude31 . . . . . . . . . #Exatlon #exatlonmx #contendientes #azul #equipoazul #familiaazul #karipower #fitness #sports #mexico #fit #atleta #fitfam