Tras polémica en Televisa, Gustavo Adolfo apoyaría a Livia Brito de esta forma

Ciudad de México.- Durante la emisión de este jueves 27 de agosto en De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante y compañía debatieron el tema de la actriz cubana, Livia Brito, y la pérdida de un protagónico en Televisa.

En un segmento, el periodista de espectáculos se pronunció con respecto al anuncio del productor de televisión, Juan Osorio, y es que informó que ¿Qué le pasa a mi familia? no contará con Brito y estará Ariadne Díaz.

Lee también: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

A lo largo de su intervención, el comunicador de Imagen Televisión salió a mostrar su apoyo hacia la intérprete, luego de la polémica y los escándalos en los que ha estado inmerso en los últimos meses.

No quiero defender a Livia Brito, yo no estuve ahí, no la conozco, una vez la he visto en mi vida, pero a la mejor ni dijo lo que dicen que dijo", mencionó el presentador.