Tras vencer el cáncer y 'salir del clóset', esta actriz de Televisa llega a los 61 años

View this post on Instagram

u2764ufe0f #Repost @vencereldesamorof u00bfYa felicitaron por su cumpleau00f1os a nuestra querida @danielaromoweb ? u00a1Mandu00e9mosle toda nuestra buena vibra! ud83cudf82ud83eudd17u2728#Cumpleau00f1osFelizDanielaRomo