VIDEO: Ingrid Coronado da "vueltecita" para presumir atuendo de mezclilla

View this post on Instagram

Te invito a que hagamos de nuestra vida una obra de arte.u2764ufe0fu2063 u2063 u2063Gracias por mi chamarra espectacular! @jadeb.mx ud83dude0d Art comes first! u2063 u2063 #Arte #Amor #Vida #Agradecida #Emociones #Art #ObradeArte #Jueves