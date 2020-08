"Viejo rabo verde": Destrozan a galán de Televisa por buscar novia 30 años menor ¡a sus 79 años!

Ciudad de México.- Andrés García, quien en días pasados confirmó estar en proceso de divorcio con Margarita Portillo tras 20 años de matrimonio, ahora sorprendió al confesar que está buscando una novia mucho más joven que él.

Sin embargo, parece que los planes de Don Andrés no podrán hacerse realidad muy pronto, pues su aún esposa no quiere darle el divorcio.

Sí andamos separados, ella vive en su casa y yo en la mía. Quise definir la situación de una vez y divorciarme, pero ella dice que no quiere. No sé qué razón tiene o a qué le tiramos si nos hablamos muy de vez en cuando, y solamente por cosas que quedaron pendientes de la relación, pero si no quiere divorciarse, tampoco voy andar sufriendo por eso", detalló sobre su separación.