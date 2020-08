Adiós Televisa: Christian Estrada es eliminado de 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

u0026#39;El Sinau0026#39; es el Leu00f3n con el rendimiento mu00e1s bajo de la noche y se enfrenta a @officialjorgelosa en un duelo a muerte sobre el Circuito de Velocidad. @estradac11 sufre una lesiu00f3n justo antes de escalar hacia la red y Jorge lo adelanta, lo cual le da la victoria al Cobra ud83dudcaa #Guerreros2020 #LaGuerraEs