¿Al borde del llanto? Lupillo Rivera pide perdón a Belinda y Nodal al aire: "Sean felices"

Ciudad de México.- Lupillo Rivera abrió su corazón y como nunca antes habló de toda la controversia que se generó luego de que Belinda y Christian Nodal confirmaran su relación sentimental.

Durante la entrevista que brindó al programa Despierta América, el llamado 'Toro del Corrido' fue cuestionado por los memes que surgieron sobre su supuesta reacción ante el romance de Beli y Nodal, a lo que con una sonrisa contestó:

Sin embargo, al hablar seriamente sobre el nuevo amor de la cantante y actriz, quien fue su pareja el año pasado durante la emisión de La Voz... México, tal como ahora sucede con Christian, el hermano de Jenni Rivera manifestó:

No obstante, el cantante le volvió la sonrisa cuando Alan Tacher le preguntó sobre su tatuaje de Belinda y lo que haría con él, pues con una carcajada contestó:

Por otro lado, cabe señalar que Lupillo desmintió tener un nuevo romance, incluso asegura no conocer personalmente a la joven con la que se le ha relacionado en los últimos días.

No es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, si quiera está aprovechando publicidad la muchacha, yo la conocí a través de los chismes y de los programas, pues porque me puse a buscarla, dije 'déjame ver si esta guapa o no'…, sí está muy hermosa pero no, no la conozco. Novia no tengo", declaró.