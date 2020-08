Christian Nodal: Aseguran que su papá fue quien estrelló su Ferrari en Guadalajara

Ciudad de México.- El accidente en el que se vio involucrado el Ferrari de Christian Nodal en Guadalajara sigue dando de qué hablar, pues ahora un supuesto testigo del choque asegura que fue el papá del cantante quien iba tras el volante al momento del impacto, esto pese a que el coach de La Voz Azteca explicó a sus fans que el conductor se trataba de un elemento de su seguridad.

De acuerdo con la persona que afirma estuvo en el lugar, todo el hermetismo que hubo tras el accidente con el lujoso auto fue para cubrir a Jaime González, progenitor del cantante.

Fue el papá… y para que no saliera a la luz dijeron que el escolta", reveló la fuente al programa Chisme No Like tras informarse en diversos medios la explicación que brindó el intérprete de No te contaron mal.