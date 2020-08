En playas mexicanas, Kim Kardashian protagoniza sesión fotográfica en Cabo San Lucas

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Este domingo, la estrella de 39 años, Kim Kardashian, lucía fenomenal en una sesión fotográfica en la playa de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A la celebridad le gusta trabajar duro, y si es domingo no le causa problema, ya que volvió a sus deberes profesionales posando para un shoothing de fotos de la mano de un traje de baño en las orillas de la playa mexicana.

Según medios, se dice que la estrella de Keeping Up with the Kardashians, se encontraba en el rodaje de su gama de belleza KKW, acompañada de su fotógrafo y staff. Donde lucía un peinado con trenzas y un maquillaje natural resaltándole los grandes ojos.

Sin embargo, el esposo de la empresaria, el famoso cantante Kenye West, de 43 años, no estuvo presente en la sesión. La estrella voló de regreso a Los Ángeles, California, para estar al lado de su familia el mismo fin de semana.

Fuente: Vogue México