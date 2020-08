Lety Calderón revela el final que ella quería para 'Esmeralda', su mayor éxito en Televisa

Ciudad de México.- Lety Calderón confesó a sus seguidores que ella deseaba un final distinto para la vida amorosa de su personaje en Esmeralda, la telenovela de Televisa que ella considera su mayor éxito en la pantalla chica.

El melodrama protagonizado por ella y Fernando Colunga fue retransmitido a través del canal TLnovelas, repetición que este viernes llega a su final.

Con motivo del último capítulo de esta nueva emisión de Esmeralda, Calderón publicó en Instagram un par de imágenes y un video que la muestra frente a una televisión viendo la telenovela.

La publicación de la actriz causó furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle comentarios sobre lo mucho que les gustó el melodrama. Asimismo, los fieles fans escribieron preguntas a Lety, lo cual dio paso a que la intérprete confesara que ella deseaba que su personaje 'Esmeralda' finalmente tuviera por pareja al 'Dr. Álvaro', interpretado por Juan Pablo Gamboa.

Otro seguidor preguntó a Lety si aún seguía en contacto con los demás miembros del elenco, a lo cual la actriz respondió afirmativamente.

Cuando la retransmisión de Esmeralda iba a comenzar, Lety Calderón realizó una transmisión en vivo de YouTube donde habló del proyecto y describió cómo este había sido su mayor éxito.

Sin dudar ha sido mi mayor éxito. Me dio la oportunidad de conocer países que sinceramente no sabía ni en dónde estaban… Tuve la oportunidad también de viajar a esos países, conocer gente maravillosa; anécdotas que me llenaron el alma de por vida y de verdad me marcaron mucho", expuso entonces.