¡Qué vergüenza! 'JNS' tuvo que usar una olla de pozole al enterarse que no había baños

Gracias a todos los que se conectaron el diu0301a de hoy para vivir este acuu0301stico tan mau0301gico!!! Queu0301 noche tan especial vivimos hoy!! Gracias a todos los que hicieron posible este acuu0301stico!! @mia_mx_periodos @boboproducciones @ariborovoy @sonsalsco @tiziana.altieri @jackborovoy75 @lleims @joelirigoyen @gabolojero @dvd_lun @catiredrum @ehmistretta @rubyrexmusic @__l.u.l.e__ @hairby.ny.diaz @juanjiespino @happyworldmexico @luremoficial @green_grassmx @itburgers HASTA PRONTO!! ud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1f u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffb