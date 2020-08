Se va un grande: Manuel 'El Loco' Valdés fallece a los 89 años a causa del cáncer

Ciudad de México.- México se encuentra completamente de luto ante la triste noticia de que Manuel 'El Loco' Valdés tras varios años luchando con el cáncer lamentablemente ha fallecido la mañana de este viernes 28 de agosto a los 89 años de edad.

'El Loco' fue uno de los actores y comediantes más excepcionales que tuvo México, el cual la mayor parte de su carrera estuvo en Televisa, sacando sonrisas y llenando de felicidad al público, algo por lo que siempre será recordado con cariño.

Manuel, según los informes del tuit de Venga la Alegría, perdió la vida alrededor de las 03:40 horas de este viernes 28 tras tres años de haber luchado contra su tumor cerebral que nunca lo detuvo y siguió con su usual buen humor.

Como se sabe en abril del 2017 fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno, el cual poco después le fue extirpado, pero como suele suceder, este regreso nuevamente y con más fuerza, siendo más difícil de tratar.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.