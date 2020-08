Selena Gomez 'rompe' redes al lanzar su nuevo sencillo junto a Black Pink

Estados Unidos.- La talentosa cantante, Selena Gomez, nuevamente se ha colocado como tendencia número uno en redes sociales al 'romper' toda expectativa con Ice Cream el nuevo sencillo que lanzó junto a la banda femenina surcoreana, Black Pink.

Twitter rápidamente se lleno de las reacciones de los fieles fans que esperaban con ansias a que la colaboración de las chicas saliera finalmente para poder escuchar la mezcla y ver el videoclip que en los adelantos de Gomez prometía mucho.

Te podría interesar: Tiembla Chapoy: Tras humillar a 'La Voz', TV Azteca 'despide' a integrante de 'Ventaneando'

Por fortuna para las cantantes, la colaboración estuvo a la altura de las expectativas, aunque hubo quienes aseguraron que todo fue "perfecto" y "salvaron el 2020", le hubiera gustado ver que la agrupación y Selena hubieran tenido interacción.

Cabe destacar que según los fans, la interprete de Look At Me Now y Lisa de Black Pink fue lo mejor de todo, Gomez por su voz y la increíble belleza que derrocho, mientras que la coreana conquistó con su rap de "fuego".

Te podría interesar: Tras 8 años en Televisa y 'pleito' con la productora, integrante de 'Hoy' llega a 'Sale el Sol'

Selena Gómez, que Diosa olímpica tallada a mano,hermosa, inalcanzable, iconica, monumental, grandiosa, esplendorosa, talentosa y todos los adjetivos calificativos que se les ocurra!!!!. Ame está colaboración y el rap de Lisa fue supremo.#IceCream pic.twitter.com/AtblxoMOcY — Carlos Albert (@chuavecito92) August 28, 2020

La verdad me sorprendió que Selena fue la primera en cantar,en cuanto la escuché y mire me morí. Sale tan hermosa como siempre. #SELPINKToday #BLACKPINK #SelenaGomez #SelPinkInYourArea pic.twitter.com/zZP4GJLp6T — Daniela uwu (@Dany_MisheruUwU) August 28, 2020

Fuente: Twitter