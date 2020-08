Ana Morquecho de 'Enamorándonos' hace vibrar todo Instagram al lucirse desde su automóvil

View this post on Instagram

Ustedes no saben pero mi fobia #1 siempre han sido las serpientes siento que me comen ud83dude16ud83dude35ud83eudd7a no soportaba verlas ni si quiera, quise hacer un video para demostrarle a mi hija @annitamariaoff que nosotros mismos decidimos hasta donde llegar y que podemos lograr lo que nos propongamos u2665ufe0f..... lo logre morquechitos espero que @annitamariaoff estu00e9 muy orgullosa de mi ud83dude0dud83dude0dud83dude4fud83cudffbu2693ufe0f