Aracely Arámbula, exactriz de Televisa, impacta con esta arrasadora foto en Instagram

View this post on Instagram

Feliz jueves #Miarafamiliabella que tengan un du00eda lleno de energu00eda positiva u2728ud83dude4fud83cudffbu2728ud83dude18u2728 #Repost @aracelyfansrd with @get_repost u30fbu30fbu30fb Inefable belleza de nuestra Reina ud83dudc51 Difu00edcil de describir en palabras cuu00e1n hermosa es. Su belleza interior se refleja en su exterior, lo cuu00e1l la hace au00fan mu00e1s hermosa ud83dude0d . . Du00e9jale un mensaje a nuestra Reina @aracelyarambula, deseu00e1ndole un feliz Jueves ud83dude0dud83dudc51