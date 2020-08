¡Aterrador accidente! Sugey Ábrego se impacta contra auto tras quedarse sin frenos

View this post on Instagram

Hoy te agradezco Dios que tienes un eju00e9rcito de u00e1ngeles cuidu00e1ndome. Y grandes amigos demostru00e1ndome que me aman Mi auto quedu00f3 sin frenos en Insurgentes policu00edas de tru00e1nsito se dieron cuenta de esto cuadras antes y me auxiliaron para no impactar con el metrobu00fas au00fan asu00ed impactu00e9 a un auto familiar en un alto el que todos fuimos auxiliados sin dau00f1os mayores.