Conductora de TV Azteca recuerda el día que dejó en vergüenza a José Ramón Fernández

Ciudad de México.- La presentadora deportiva, Inés Sainz, mediante su canal de YouTube, recordó sus inicios en el periodismo, en la cual habló de que José Ramón Fernández la humilló.

El tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba en ese momento. Se enoja, agarra los contratos, los avientan en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, detalló.