De actuar en Televisa a vender sanitizante; Mayra Rojas hace todo por mantener a sus 3 hijos

Ciudad de México.- Con la actual contingencia por coronavirus, la carrera de muchos artistas se ha visto considerablemente afectada, pues muchos han perdido sus empleos en la televisión o sus proyectos acabaron siendo cancelados por la cuarentena.

Tal es el caso de la actriz. Mayra Rojas, quien ahora a sus 52 años busca hacer de todo con tal de darle una buena vida a sus 3 hijos Ivana, Fabián y Lucianna, de 17, 14 y 6.

En una entrevista para TV Notas, la artista contó como es que ha logrado subsistir ante los complicados e inciertos tiempos, además, habló del papel que está iniciando a desempeñar como empresaria.

Es una situación fuera de lo común, nadie estaba preparado; pocos teníamos un plan B para superar esta crisis. Creíamos que iba a ser pasajera, pero nos estamos dando cuenta de que no sabemos cuándo terminará, muchas personas están muy mal. Afortunadamente yo iba terminando la novela y no me agarró mal parada, de una u otra manera, tenía unos ahorritos que me ayudaron a sobrellevar esto económicamente", contó la actriz.