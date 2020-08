Desde 'Hoy', Andrea Legarreta luce encantadora y celebra aniversario de Televisa

View this post on Instagram

22... Wow!! Ha pasado TANTO en este tiempo... TANTOOO... Me quedo con lo bueno, los amigos de verdad, las risas, los viajes, la complicidad... el amor y agradecimiento a la camiseta,( esa camiseta que somos pocos los que traemos bien puesta) me quedo con la fortaleza que me ha dado atravesar por momentos duros y seguir de pie y con la frente en alto, ORGULLOSA de lo que soy y orgullosa de mi crecimiento en lo laboral pero sobre todo en lo personal y espiritual, como mujer en todos sentidos! Y seguir de pie y sonriendo y amando la vida! Sin duda no soy la misma de hace 22 au00f1os... Todos cambiamos con los au00f1os y los dau00f1os... Crecer duele a veces... Toparte con injusticia, calumnias e historias du00f3nde por ser la persona que tiene mu00e1s au00f1os dentro del programa, para algunos soy u201cla mano que mece la cunau201d , la que decide quien entra y quien se va... Uf si eso fuera cierto, amigos entrau00f1ables y talentosos JAMu00c1S se hubieran ido... Y muy probablemente ciertas personas jamu00e1s habru00edan estado... Pero supongo que tantos au00f1os de permanencia vienen con eso dentro del paquete, lo malo, que al final no es tan malo, porque es aprendizaje y crecimiento y me ha regalado una FORTALEZA interior gigante y lo BUENO que ha sido TANTO y que sin duda pesa y vale mucho mu00e1s que lo u201cnegativou201d... Sobre todo las personas hermosas que he conocido, los profesionales que me han enseu00f1ado TANTO... Pero NADA mas hermoso que sentir el amor de personas que sin conocerme personalmente me hacen sentir parte de su familia... Que conocen mi mirada y me u201cleenu201d a travu00e9s de sus pantallas, que se alegran con lo bueno que me ha pasado y les ha dolido mi dolor... Los hemos acompau00f1ado en los rincones mu00e1s u00edntimos de sus casas, en la intimidad de sus vidas... Y saber que en algu00fan momento les hemos hecho olvidar o distraerse de algu00fan mal momento en sus vidas, me hace TAN feliz!! GRACIAS a TODOS los que han formado parte del programa HOY porque sin duda de TODOS he aprendido algo. HOY, con los au00f1os comprendo que el u201cu00e9xitou201d nadie te lo regala, se requiere de trabajar du00eda a du00eda con pasiu00f3n, perseverancia, sacrificios, (soportar y resistir), constancia, entrega, alegru00eda y AMOR por lo que haces! Dios me los bendiga!ud83dude4fu2764