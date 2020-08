Desde 'La Academia' hasta 'VLA': Cynthia Rodríguez celebra los 27 años de TV Azteca

View this post on Instagram

Hoy cumplimos 27 au00f1os @azteca @aztecauno ud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83cudf89 Y lo celebro recordando que lleguu00e9 hace 15 au00f1os con muchos sueu00f1os por cumplir como la segunda fotografia en la final de mi academia, sin imaginar que terminaru00eda conduciendo el programa que cambiu00f3 mi vida 15 au00f1os despuu00e9s junto a mi querido @adalramones Mi primera novela fuu00e9 u201cSe busca un hombreu201d siempre con el deseo de protagonizar una, me cumplieron ese deseo doblemente al interpretar 2 personajes al mismo tiempo, eso fuu00e9 una locura y el proyecto mu00e1s divertido de los que he hecho hasta ahora en ficciu00f3n u201cEducando a Ninau201d Me llamaron para conducir un programa desde los Juegos Olu00edmpicos u201cLuna Beijingu201d hace 12 au00f1os, hacer reportajes y calificar mi material me hizo crecer mucho, despuu00e9s vino u201cFestival azteca Musicu201d u201cQuiero ser Gruperou201d u201cViva el showu201d y ahora soy parte de la familia del programa mu00e1s importante de mis mau00f1anas u201cVenga la Alegru00edau201d Pasu00e9 por 2 u201cDesafu00edos de estrellasu201d Otras novelas como u201cLas Malcriadasu201d u201cCorazu00f3n en condominiou201d u201cMujer compradau201d u201cBellezas indomablesu201d u201cLos Reyu201d Esto es un poco de mi historia, llena de sueu00f1os cumplidos y lo que falta porque siempre he creu00eddo que lo mejor estu00e1 por venir. ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f Gracias @ricardosalinas @benjaminsalinassada por estos 15 au00f1os y felicidades por hacer historia cada du00eda con TV Azteca. Gracias por seguir apostando por mi y por dejarme ser siempre @albertociurana @ssmester @diolluberes @angeloaponte ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f Y sobre todo gracias a ti por vernos cada du00eda, prometemos poner el corazu00f3n en todo lo que hagamos. Unidos lo hacemos posible. u2764ufe0f #TVAzteca27au00f1os