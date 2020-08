Edgar Vivar relata las causas por las que los programas de 'Chespirito' salieron del aire

Ciudad de México.- Luego de que los hijos del fallecido comediante, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito', anunciaron que los programas de su padre serían retirados de todo el mundo, el actor, Edgar Vivar habló al respecto.

Y es que desde hace 47 años, los programa se han transmitido de forma ininterrumpida, formando parte de múltiples generaciones de manera internacional.

En su relato señala que todo el conflicto es entre el hijo la televisora, pues el contrato no se renovó en ningún momento, luego de que venciera el pasado 31 de julio.

La empresa no quiso pagar más por los derechos y Roberto Gómez Fernández es quien ahora los tiene. Había una fecha, ya se cumplió y no se renovó, ahora regresaron a los herederos, ellos no llegaron a un acuerdo con Televisa, pero sean peras o manzanas, Televisa no quiso renovar, pagar, no sé, ya son problemas entre el hijo y la empresa", agregó.