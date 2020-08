"En medio del dolor": Ariadne Díaz reaparece en redes sociales para hacer esto

View this post on Instagram

La vida es maravillosa, con todo y sus momentos dolorosos... la vida es bella pero de una belleza compleja... auu0301n si te determinaras a vivirla con ligereza habru00eda momentos en que su intensidad te rebasariu0301a. . . Los momentos dificiles o u201cintensosu201d como yo los llamo son justo como despueu0301s de que te revuelca una ola, saldrau0301s (si sales ud83dude02) con mau0301s ganas de vivir y hacer toooodo lo que te hace feliz. . . Hace unos diu0301as paseu0301 algo muy doloroso mi prima a la cual quiero y vi siempre como hermana partiou0301, a diferencia de lo que la gente puede experimentar despueu0301s de que alguien querido se va, yo no estoy de luto, estoy agradecida por el tiempo que compartimos y mi certeza de lo que viene despueu0301s de nuestra experiencia aquiu0301 en la Tierra me hace alegrarme infinitamente por ella, el dolor de saberla sufriendo desapareciou0301 en cuanto ella partiou0301. La vida es sabia y como tal nos recuerda que el AHORA es sou0301lo un instante y auu0301n asiu0301 lo uu0301nico que nos pertenece. . Estas fotos son de hace unas semanas cuando Diego pudo nadar/flotar solito por primera vez! . . La vida es bella siempre... en medio del dolor, de la muerte, de una pandemia, de las crisis, de los conflictos y por supuesto de la vida diaria... AMO mi vida muchiu0301simo y estoy feliz y emocionada por el ahora y por todo lo mau0301gico que viene u2764ufe0f