Entre cambios y 'despidos', TV Azteca celebra su aniversario 27 y tunden a Alberto Ciurana

View this post on Instagram

#Repost @benjaminsalinassada u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 En @azteca cumplimos 27 au00f1os de estar con #Mu00e9xico. Hoy, mu00e1s que siempre, refrendamos nuestro compromiso con hacer la mejor televisiu00f3n para todos los mexicanos. Juntos somos fuertes y fuertes somos el futuro. #TVAzteca27Au00f1os