Escándalo en 'La Voz': Usan a hermano de Belinda para cometer robo y fraudes

Ciudad de México.- El nombre de la cantante Belinda y su hermano, Ignacio Peregrín, se encuentran inmiscuidos en plena batalla legal luego de que un hombre de nombre Omar Reséndez y otras personas denunciaran ser víctimas de una estafa.



De acuerdo a la revista TVyNovelas, Reséndez reveló que hay un hombre que desde hace algún tiempo se hace pasar por el hermano de la intérprete para robarle a la gente.

Hace unos meses me agregó a Facebook un tal Ignacio Peregrín; al ver que teníamos varios amigos en común y revisar su perfil, llegué a la conclusión de que se trataba del hermano de Belinda, porque hasta publicaba fotos que no estaban en otras redes. Al aceptarlo nos comentábamos cosas banales y llegó a platicarme de Belinda”, contó Omar a la publicación.

Sobre la trampa, el hombre relató:

Un día vio que publiqué un anuncio de un amigo que vendía unos artículos, y ahí fue donde me comentó que él también estaba vendiendo computadoras y celulares a un buen precio, que si lo ayudaba a publicarlo en mis redes y que me podía llevar una comisión por la venta".

Un amigo se interesó en comprar una computadora de 25 mil pesos, le comenté, y él me pidió que si le podía depositar una parte, aunque yo le dije que era más fácil que le pagara al momento de entregarle el producto, y no quiso. Le pedí a mi amigo, quien estaba interesado en comprar la computadora, que pagara un anticipo de 15 mil pesos, y que al día siguiente íbamos a pasar por ella a una plaza de la Ciudad de México”.

Tras depositar el dinero, fue que Omar y su amigo se dieron cuenta de la treta.

Cuando llegamos al punto, le escribí que había llegado, y empecé a notar que ya había quitado la foto de su perfil; al momento de marcarle ya no contestaba, y de pronto ya no entraban las llamadas ni los mensajes. Intentamos con otros celulares y sí sonaba el número, pero ya no contestaba, fue ahí donde nos dimos cuenta de que nos habían estafado y robado”.