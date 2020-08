Ex de Alfredo Adame 'explota' y le responde por desprecio a sus hijos: "Yo estoy para apoyarlos"

Ciudad de México.- Mary Paz Banquells habló sobre las polémicas declaraciones que Alfredo Adame, su expareja, ha hecho en contra de los hijos que tuvo con ella, a quienes les hizo el desprecio de externar que le gustaría quitarles el apellido.

Al respecto de las diferencias que Alfredo tiene con su hijo Sebastián, que hasta ahora se dice es por las preferencias del joven, Mary Paz explicó:

De hecho a Sebastián le costaba, porque cuando él me platicó yo lo único que le dije es que me duele que no me hayas platicado antes todas tus dudas, siento que no me tenías confianza. Me dijo 'no mamá, no es por no haberte tenido confianza, simplemente, que en un momento dado en mi cabeza pensé que me iban a rechazar'. Quiero pensar que su papá por la forma de su educación le ha costado trabajo, pero quiero creer en el fondo de mi corazón que quiere a su hijo y que lo acepta tal cual".