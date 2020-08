Exactor de Televisa relata cómo ha logrado superar la relación tóxica que le dejó problemas legales

Ciudad de México.- Luego de que hace unos meses, el actor y cantante, Christian Chávez, protagonizó una pelea con el maquillista holandés Maico Kemper, quien fue su pareja por más de un año, ahora informó cómo ha superado su relación.

Empecé con esta onda de amor propio de hecho terminé la relación pasada por amor propio, porque dije no me tengo que amar y no puedo caer en chantajes y fue un proceso difícil”, dijo.