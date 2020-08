Famosa conductora de Televisa aclara si Juan Gabriel le pidió matrimonio

View this post on Instagram

Los tiempos malos vinieron y eu0301ste #2020 quedarau0301 marcado para el #mundo, todos con una o varias historias que contar; pero tambieu0301n llegou0301 a ensenu0303arnos, a valorar, a ser mau0301s agradecidos, mau0301s solidarios, mau0301s humildes, mau0301s humanos!! Sigamos extremando cuidados y que la salud nunca falte!! #cecygutierrez ud83eudd0d #televisateacompanu0303a #fabricadesuenu0303os u2728u2728u2728u2728u2764ufe0f