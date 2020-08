Furioso, David Zepeda casi se va a los golpes con Gustavo Adolfo Infante: "Ya párale cab..."

Ciudad de México.- El polémico periodista, Gustavo Adolfo Infante, recordó que hace algunos años el guapo actor, David Zepeda, muy furioso le reclamó y casi se le va a los golpes en un encuentro que tuvieron en un canta bar, pero esto fue impedido gracias al Coque Muñiz que se interpuso en el camino.

Recientemente Adolfo tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda, a quien le contó hace algunos años hizo comentarios sobre David y sus inicios en la industria musical, comentarios no muy favorables para el actor, quien tampoco los tomo para nada bien y se los demostró en su primer encuentro.

Infante relató que al llegar al evento saludó a algunos compañeros y escuchó al actor pidiendo que le pare a los insultos a su nueva carrera, lo que lo asustó un poco pues asegura que juraba que en cualquier momento este lo golpearía.

Ahí estaba el Coque Muñiz, Telma, saludé, y me dice David Zepeda, ‘ya párale cabr*n , me volteo y digo, ¿era a mí? y me dice, ‘ya estuvo bien que estés hablando mal de mi’, entonces Coque lo que hizo fue que nos metió al baño y ya ahí liberó las cosas, pero estuvo a punto de mad... y ese sí me madr... eh", contó Infante.