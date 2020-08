¡Impactante! Así lucía Carmen Muñoz hace 20 años en sus inicios por TV Azteca

View this post on Instagram

Tv Azteca cumple 27 anu0303os ud83cudf89Una empresa en la cual siempre sonu0303eu0301 estar. Convencida que es preciso saber lo que se quiere y atreverse a perseverar para alcanzar los suenu0303os ud83cudf1f La primera vez que piseu0301 @azteca fue hace 20 anu0303os en Hechos Bajiu0301o posterior hice suplencias en Hechos Am y Meridiano CDMX. Pero nunca imagineu0301 que hace tres anu0303os y medio llegariu0301a a mi vida un gran proyecto que se quedariu0301a por siempre en mi corazou0301n @enamorandonostv u2764ufe0f y que despueu0301s disfrutariu0301a tanto de una gran aventura tan increiu0301ble cou0301mo es @alextremotv ud83dude45ud83cudffcu200du2640ufe0f Agradezco infinitamente la confianza que han depositado en mi @ricardosalinas @benjaminsalinassada La complicidad, entrega y apoyo de @albertociurana @ssmester @veropalomares @diolluberes @angeloaponte A todos por sus ensenu0303anzas @erivargasb @hernanemilioalbarenquebernard @vero.aboytes @ra_mejia Comprometida y muy feliz de estar contigo todos los diu0301as a traveu0301s de la hermosa pantalla de @aztecauno en donde juntos somos mau0301s fuertes!! Felicidades!