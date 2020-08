¡Irreconocible! Así lucía Carolina Sandoval antes de 'Suelta la Sopa' y de usar pelucas

View this post on Instagram

Aju00e1 u201cLOS LEOu201d cuu00e1l de mis looks de la semana fue el que mu00e1s les gusto ud83dude0b yo los amu00e9 todos: con peluca asimu00e9trica y camisa rosa, con cola hasta las nalgas con #sobretodo verde, chaqueta beige con peinado de niu00f1a buena, peluca con pelo lacio y blusa mostaza y por supuesto boca roja ud83dudc84con camisa de lentejuelas negra con roja y blanco de ud83dudc8bo sea TODOS ud83dude09. #cosasquelepasanalavenenosa #trabajodesdecasa #lareinadelafaja #fashion #ootd