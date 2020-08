"No se lleva bien con nadie": Exhiben cómo trata Laura G al elenco de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Este lunes 3 de agosto tocó la reunión de 'Margarita de RH' con el elenco del programa Venga la Alegría y los conductores de nueva cuenta fueron puestos en aprietos por la ejecutiva.

El famoso personaje interpretado por 'El Capi' Pérez reveló la opinión que tienen los usuarios sobre la conductora Laura G y se desató la polémica en el foro.

Te podría interesar: Exconductor de 'Hoy' cambia Televisa por TV Azteca y hace importante declaración en 'VLA'

Un internauta aseguró que a los integrantes de Venga la Alegría no les cae bien la exconductora de Sabadazo porque pretende ser la protagonista del programa.

Laura G se siente el alma del programa y se nota que no se lleva bien con nadie", escribió un seguidor.

'La G' de inmediato reaccionó a la opinión de su detractor y aseguró que mantiene muy buena relación con sus compañeros.

También lee: ¿Recuerdas a Cristina Saralegui? Tras caer en depresión y alcoholismo, dejó la TV y así luce ahora

No me van a dejar mentir, nosotros tenemos una relación fuera del (programa), no soy el alma del programa, soy protagonista de mi vida", afirmó.