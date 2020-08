Tras 'despido' de Gustavo Adolfo Infante, querido conductor se integra a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 2 de julio el conductor Roberto Carlo diera positivo a Covid-19 y tuviera que salir del matutino Sale el Sol de Imagen TV, este lunes regresó luego de un mes de ausencia.

Finalmente, el conductor reveló esta mañana que después de cuatro pruebas y 31 días de encierro con molestias como una "migraña y falta de oxigenación", le llegó el resultado negativo.

Después de 31 días, esta mañana ya soy negativo, ya no tengo coronavirus, por fin después de cuatro pruebas me llegó el resultado este sábado, no lo quería decir, porque quería que fuera sorpresa, así que es momento de agradecer", comentó.