¿Vuelve a TV Azteca? Exhiben "pleito" entre Tania Rincón y productora de 'Hoy' en Televisa

Ciudad de México.- Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, la semana pasada surgió un "fuerte pleito" entre la conductora de Guerreros 2020 Tania Rincón y Magda Rodríguez, quien produce este último y el matutino Hoy en Televisa.

De acuerdo a lo que comentó Quiroz, la tensión y el estrés por cumplir las expectativas fijadas de audiencia para el programa -para el cual se hizo una fuerte inversión tras comprar la franquicia y contratar producción- estarían llevando a todos al límite, por lo que habrían surgido varios problemas.

Uno de ellos sería que presuntamente el jueves pasado, Magda le comentó a Tania Rincón de un supuesto reportaje que quieren grabar relacionado a su segundo embarazo y que sería presentado en programa Hoy.

Presuntamente, cuando la asistente personal de Magda le dio el recado a Tania, estaba con su esposo, a quien no le gustan las cámaras, por lo que ambos estallaron al negarse a formar parte de tanto "circo" para "obtener audiencia".

Desde que la conductora confirmó su segundo embarazo, se especula en redes que fue una oportunidad "muy bien aprovechada" por la producción de Guerreros 2020 para subir el rating, mismo que no había repuntado hasta ese momento. Si bien habían logrado superar los números de la competencia en TV Azteca, la expectativa en rating era mucho más alta.

Tania ha de estar que no ve la suya de arrepentirse por haberse ido de TV Azteca. Después de 'Guerreros' a ver si no la terminan congelando por no cumplir con la expectativa que se tenía", advirtió el youtuber.