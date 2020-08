Ariana Grande enloquece a todo Instagram al mostrar 'look' para los MTV VMA 2020

Estados Unidos.- La cantante, compositora, y actriz, Ariana Grande ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram al publicar una foto recientemente, donde luce espectacular y más que lista para el show de esta noche.

La joven celebridad publicó hace unas horas a través de su cuenta de Instagram, varias fotografías luciendo increíble, donde la intérprete de Thank you Next luce un vestido negro ajustado que la hacen ver de maravilla

Podría interesarte: Tras 20 años en 'Hechos' y fracasar ante Televisa, Chapoy da fuerte noticia a Javier Alatorre

La cantante poso para la cámara de distintas maneras con su peculiar peinado, dos colas largas que hacen resaltar su gran cabellera, junto a un vestido negro luciendo como una muñeca.

Podría interesarte: Golpe a 'Hoy': TV Azteca quita 'veto' a Tania Rincón y aparece en 'VLA' tras 'fracaso' en Televisa

Muchos fans esperan la transmisión de los premios MTV, donde Ariana es una de las más nominadas junto a Lady Gaga en diferentes categorías.

Fuente: Instagram @arianagrande