William Levy demuestra ser como el buen vino al celebrar sus 40 años de edad

View this post on Instagram

William Levy @willevy Festejando su cumple ud83cudf82ud83eudd42u2764ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f #HBD40thWilliamLevy . u25cfu25cfu25cf u25cfu25cf u25cf #wlw #WilliamLevyWorld #willevy #WilliamLevy #cojimar #satorial