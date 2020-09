"Algo la acecha": Ninel Conde podría perder la custodia de su hijo, predice Mhoni Vidente

Ciudad de México.- Ninel Conde podría perder la batalla legal que mantiene con su expareja, Giovanni Medina, por la patria potestad de su hijo Emmanuel, auguró Mhoni Vidente.

La astróloga presentó en El Radar Online sus predicciones para esta semana, donde impactó por las visiones que tiene para el futuro de figuras del entretenimiento, el clima y el ámbito político.

En primera instancia, señaló que dos de las cartas dominantes son la de la justicia y el juicio, lo cual le indica que surgirán escándalos políticos.

Va a salir a la luz un video muy importante, señores, involucrando gente muy poderosa de empresarios, políticos, artistas", dijo Mhoni.

Además, la adivina también dijo que podría descubrirse una versión distinta a la de las autoridades sobre el asesinato del político Luis Donaldo Colosio.

También por fin se va a saber realmente quién mató a Colosio hace muchos años, allá en Sonora. Por fin se va a descubrir el autor de todo ese complot para destruir completamente a un personaje que iba a ser un ícono, un líder político", dijo.

Continuando con sus predicciones respecto al ámbito político, Mhoni Vidente también señaló que Donald Trump sigue siendo acechado por una "oscuridad", ya que "sigue esa sombra oscura detrás de él que no lo deja, que no lo deja gobernar, que no lo quieren dejar ganar en noviembre… algo así como un cuervo que está acechando su vida y su reelección".

En cuando a sus augurios para Ninel Conde, la astróloga planteó un desfavorable panorama en cuanto a su situación legal con su expareja.

Algo muy oscuro está detrás de ella también, que veo que pierde la demanda en cuestiones de custodia, que salen a relucir videos, audios en nombre de ella con políticos o con gente muy poderosa, pero que la involucran mal en cuestiones terribles… Una sombra también, algo muy fuerte que la acecha a Ninel Conde", dijo.

Tiene que llegar a un acuerdo con su expareja, para que esa energía negativa y tan negra no le arruine completamente su vida", agregó.

Finalmente, además de advertir que continuarán los huracanes y ciclones y que predice para finales de año un frío sin precedentes en la República Mexicana y Estados Unidos, Mhoni dijo que Anahí podría esperar su tercer hijo con Manuel Velasco.

Visualizo que la esposa de un exgobernador, alguien muy querido, alguien muy querida por el pueblo de América, Anahí, la visualizo que se embaraza o ya está embarazada, que va a ser niña, ya con este sería el tercero", dijo.

Fuente: Instagram @enelradarcom1